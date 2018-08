Wall Street sluit met winst

Gepubliceerd op | Views: 1.348

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag in de plus gesloten. De S&P 500 bereikte tussentijds zelfs een recordstand. Beleggers keken uit naar de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China die op het punt staan te beginnen. Daarnaast verwerkten ze opvallende uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump over het beleid van de Federal Reserve.

De leidende Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 28.822,29 punten. De breder samengestelde S&P 500 klom 0,2 procent tot 2862,96 punten. Eerder op de dag doorbrak de beursgraadmeter even zijn record uit januari van 2872,87 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 0,5 procent tot 7859,17 punten.

Chinese onderhandelaars zijn in Washington voor de eerste officiële gesprekken sinds de escalatie van het handelsconflict tussen de VS en China in juli. Trump liet weten daar weinig van te verwachten. Hij deed ook kritische uitspraken over het rentebeleid van de Fed. De dollar verloor daarop terrein op de euro. De euro was aan het einde van de handel in New York 1,1572 dollar waard, tegen 1,1524 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen.

Toll Brothers

Huizenbouwer Toll Brothers zag de winst flink stijgen. Het bedrijf profiteerde van de aantrekkende huizenmarkt in de VS en zijn positie in het hogere marktsegment. Het aandeel won bijna 14 procent.

Warenhuisconcern Kohl's wist de omzet op te voeren, maar analisten hadden op een sterkere stijging gerekend. Het aandeel ging na een moeizame start uiteindelijk 1,7 procent omhoog. Ook TJX Companies, het moederbedrijf van de outletwinkels van TJ Maxx (in Nederland TK Maxx), haalde een hogere omzet. Het aandeel steeg 4,7 procent.

Ook cosmeticabedrijf Coty (min 7,1 procent), medisch technologiebedrijf Medtronic (plus 5,7 procent) en maker van onder meer toppings voor ijsjes J.M. Smucker (min 6,6 procent) openden de boeken.

Olie

Morgan Stanley (plus 0,5 procent) heeft zijn analistenoordeel over Tesla verwijderd en volgt de onderneming ook niet meer. Mogelijk staat de bank de maker van elektrische auto's (plus 4,4 procent) bij in zijn poging om van zijn beursnotering af te komen.

Amerikaanse olie werd 1,4 procent duurder en ging voor 67,35 dollar per vat van de hand. Brent-olie kostte 72,51 dollar per vat, een stijging van 0,4 procent.