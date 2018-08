Smith gaat negen ton verdienen bij AF-KLM

Steeds opnieuw blijkt dat er te voorbarige berichten worden rond gestrooid.

Achteraf blijkt dat het allemaal een stuk anders is en ook verstandiger.

Ik vind het moedig om voor dit basis salaris een goed betaalde baan op te geven. De toeslagen zullen pas dan verdiend zijn als er doelen zijn bereikt. Ik had een normale baan maar ook naast mijn salaris was het de werkgever die de pensioenpremie betaalde. De Ceo krijgt de pensioenpremie uitbetaald om zelf te bepalen hoe en bij wie hij zijn pensioen wil opbouwen. Telkens opnieuw toont de brede top van Air France/Klm dat wijsheid in hun besluitvorming hebben. Mij geeft het voor de toekomst voldoende vertrouwen dat ze verantwoorde overeenkomsten kunnen sluiten in het belang van alle partijen.