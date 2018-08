Uber heeft financieel directeur gevonden

Gepubliceerd op | Views: 370

SAN FRANCISCO (AFN/BLOOMBERG) - Uber heeft na drie jaar weer een financieel directeur. Nelson Chai gaat die rol vanaf 10 september vervullen. Hij moet het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app klaarstomen voor een beursgang die naar verwachting in de tweede helft van volgend jaar plaats gaat vinden.

Chai werkt eerder als financieel directeur bij de bank Merrill Lynch, die tijdens de bankencrisis aan Bank of America werd verkocht. Ook vervulde hij die rol bij CIT Group. Bij beide bedrijven was John Thain destijds de topman. Hij is nu bestuurder bij Uber. Chai's laatste functie was topman van Warranty Group, een aanbieder van verzekeringen aan automakers en producenten van consumentengoederen. Dat bedrijf werd onlangs verkocht.

Uber versnelde de zoektocht naar een financieel directeur sinds topman Dara Khosrowshahi bijna een jaar geleden aantrad. In het voorjaar wilde het bedrijf Zane Rowe, de financieel directeur van softwarebedrijf VMWare hebben, maar die besloot niet op het aanbod van Uber in te gaan.