HAL-dochter rondt overname af

ROTTERDAM (AFN) - HAL-dochter Broadview heeft de overname van een belang in het Duitse Westag & Getalit afgerond. De investeerder heeft nu een belang van 58,3 procent van de aandelen in de producent van materialen voor interieurafwerking en de bouwsector. Broadview heeft echter 83,4 procent van het stemrecht in de onderneming.

Broadview was in mei overeengekomen de 75,5 procent van het stemrecht in Westag & Getalit over te nemen die in handen was van de Gethalia Stichting. Daarnaast deed de HAL-dochter een vrijwillig openbaar bod op de resterende aandelen. Dat leverde nog eens aandelen op die 3,3 procent van het kapitaal en 1,8 procent van het stemrecht vertegenwoordigden.