Europese beurzen houden winst vast

Gepubliceerd op | Views: 566 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn dinsdag overwegend met kleine winsten gesloten. Na een afwachtend begin gingen de koersen gedurende de dag de plus in. Beleggers keken vooral uit naar het handelsoverleg tussen China en de Verenigde Staten. De Londense beurs viel uit de toon met een klein verlies.

De AEX-index sloot 0,2 procent hoger op 557,20 punten. De MidKap ging 0,7 procent omhoog tot 787,62 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,5 procent, die in Londen leverde 0,5 procent in.

Chinese onderhandelaars praten dinsdag in Washington met hun Amerikaanse tegenhangers. De Amerikaanse president Donald Tump liet echter al weten niet veel van de onderhandelingen te verwachten. Ook beschuldigde Trump China er van de koers van de yuan kunstmatig laag te houden. Trump vindt ook dat de euro te goedkoop is en uitte kritiek op de renteverhogingen van de Federal Reserve.

OCI

Vopak was de koploper in de AEX met een plus van 2,2 procent. Een dag eerder had het tankopslagbedrijf er al 4,5 procent bijgekregen. Biotechnologiebedrijf Galapagos was met een verlies van 1 procent de hekkensluiter.

In de MidKap was kunstmestbedrijf OCI de grootste stijger met een winst van 4,1 procent. Beursintermediair Flow Traders werd 2,8 procent lager gezet en sloot de rij.

Op de lokale markt verloor Probiodrug ruim 20 procent. Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf was maandag zonder duidelijke reden bijna 50 procent omhoog gegaan.

Euro

BHP Billiton zakte 2,1 procent in Londen. De Australische mijnbouwgigant zag de winst afgelopen boekjaar dalen. Dat kwam voornamelijk door eenmalige lasten voor de Amerikaanse schaliegas-activiteiten. Onlangs bleek dat BHP het grootste deel van zijn schalie-activiteiten in de Verenigde Staten verkoopt aan olie- en gasconcern BP.

De euro was 1,1524 dollar waard, tegen 1,1435 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 67,25 dollar. Brentolie steeg 0,3 procent in prijs en kostte 72,44 dollar per vat.