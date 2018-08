'Licht hogere opening op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 504

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan dinsdag naar verwachting voor een licht hogere opening. Wall Street verwerkt opmerkingen van Donald Trump over het handelsoverleg met China en presidentiële kritiek op de renteverhogingen van de Federal Reserve.

Onderhandelaars van China worden dinsdag ontvangen in Washington. Trump liet weten weinig te verwachten van de handelsbesprekingen. Ook zei hij dat China de koers van zijn munt kunstmatig laag houdt, net als de euro volgens hem wordt gemanipuleerd. China hoopt wel op een oplossing in de aanhoudende handelsvete.

Trump liet zich tevens kritisch uit over de renteverhogingen van de koepel van centrale banken. Kritiek door een Amerikaanse president op de Fed is hoogst ongebruikelijk. Na alle uitlatingen van Trump verloor de dollar terrein ten opzichte van de euro. De euro is nu 1,1506 dollar waard, tegen 1,1435 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen op maandag. Later deze week houdt de Fed zijn jaarlijkse symposium in Jackson Hole.

Microsoft

Aan het bedrijvenfront gaat de aandacht onder meer uit naar Microsoft. Volgens het techconcern hebben Russische hackers hun pijlen gericht op conservatieven in de Verenigde Staten. Het bedrijf zegt zes domeinnamen te hebben overgenomen van de hackers. Daar stonden nagemaakte sites van de denktanks The International Republican Institute en The Hudson Institute. Rusland ontkent de aantijgingen en vindt dat Microsoft ,,politieke spelletjes'' speelt.

Beleggers kunnen zich verder buigen over de resultaten van bouwbedrijf Toll Brothers en warenhuisconcerns Kohl's en TXJ Companies. Ook cosmeticabedrijf Coty, medisch technologiebedrijf Medtronic en maker van onder meer toppings voor ijsjes J.M. Smucker openden de boeken. De agenda op het gebied van macro-economische cijfers is leeg.

Maandag gingen de Amerikaanse beursgraadmeters met kleine winsten de handel uit. De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 25.758,69 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2857,05 punten en technologiebeurs Nasdaq dikte 0,1 procent aan tot 7821,01 punten. De financiële markten verwerkten toen onder meer het nodige nieuws over automaker Tesla, die na een stevig openingsverlies toch 1 procent hoger eindigde.