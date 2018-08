Beroepsverboden voor hypotheekadviseurs ABN

Gepubliceerd op | Views: 1.043

AMSTERDAM (AFN) - Tien hypotheekadviseurs van ABN AMRO hebben een tijdelijk beroepsverbod opgelegd gekregen. Zij overtraden de bankierseed door de handtekening van een of meer klanten te kopiëren, stelt de tuchtcommissie van de Stichting Tuchtrecht Banken.

Het gaat om beroepsverboden variërend van twee tot zes weken. De zaak kwam aan het rollen door een intern onderzoek van de bank. Daaruit bleek dat er tussen 2013 en 2016 op grote schaal handtekeningen waren gekopieerd, zonder toestemming of medeweten van klanten.

De adviseurs plaatsten de handtekening van klanten bij zogeheten hersteladviezen, waarmee eerder afgegeven hypotheekadviezen werden verbeterd. Het ging in het onderzoek om 114 hypotheekadviseurs en om bijna 700 van ongeveer 9900 hersteladviezen. ABN AMRO legde eerder al arbeidsrechtelijke sancties op aan de betrokken medewerkers en meldde de zaak van 76 hypotheekadviseurs bij de Stichting Tuchtrecht Banken.

Druk

ABN AMRO vindt dat de medewerkers best zwaar gestraft zijn. Retaildirecteur Frans van der Horst zegt dat de bank had gehoopt op maximaal een berisping in plaats van een beroepsverbod. ,,Tevens vind ik het heel vervelend dat op dit moment nog 66 collega’s in onzekerheid zitten.''

De tuchtcommissie heeft overigens meegewogen dat de gestrafte adviseurs tot het kopiëren van handtekeningen waren gekomen door ,,de druk van het door de bank gecreëerde moeizame werkproces''. Hun leidinggevenden stuurden op targets en belemmeringen konden niet of nauwelijks bespreekbaar worden gemaakt.

De bankierseed is enkele jaren terug in het leven geroepen om het vertrouwen in de financiële sector te herstellen. Tienduizenden bankmedewerkers hebben de vereiste beloftes gedaan. Wie de regels overtreedt, kan daarop worden aangesproken.