Alles staat in teken van de verkiezingen

Juist voor de verkiezingen gaat hij naar buiten komen dat er een oplossing is ten voordelen van Amerika ? Is mijn gedacht .

Trump heeft heel wat recht te zetten wat er in het verleden verkeerd gegaan is .

Ik bedoel ,China heeft de regels volledig genegeerd .

Ze hebben mekaar nodig en weten dit ook .

China beseft het verleden heel goed .

Na de verkiezing krijgen we duidelijkheid .