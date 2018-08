Shell gaat waterstoftankstations bouwen

Gepubliceerd op | Views: 2.221

DEN HAAG (AFN) - Shell bouwt mee aan een netwerk van waterstofstations in Nederland. Het olie- en gasconcern begint met het aanleggen van vier Shell-stations waar dit mogelijk is: twee in de regio Amsterdam, een in Den Haag en een in het Drentse Pesse. Het is de bedoeling dat er uiterlijk begin 2020 waterstof op deze stations verkrijgbaar is.

,,We werken al aan een netwerk van snellaadpunten in Nederland, en nu zijn we ook betrokken bij de aanleg van een netwerk van waterstofstations'', benadrukt topvrouw Marjan van Loon van Shell Nederland. Zij rijdt zelf ook in een waterstofauto.

Volgens het bedrijf zitten er veel voordelen aan rijden op waterstof. Daarmee heeft een auto een groot bereik en het enige restproduct is waterdamp uit de uitlaat. Deze manier van rijden draagt dus bij aan een betere luchtkwaliteit. Ook is het mogelijk de waterstof te produceren met behulp van duurzame energiebronnen zoals wind- of zonne-energie.

Waterstofproject

De waterstofstations van Shell maken onderdeel uit van het internationale waterstofproject H2Benelux. Dit betreft meerdere stations in België, Nederland en Luxemburg. De overheden van die landen leveren door middel van subsidies eveneens een bijdrage.

Ook in Duitsland timmert Shell aan de weg. Hier werken bedrijven samen met de overheid aan een netwerk van vierhonderd waterstofstations tegen eind 2023, waarvan er 230 van Shell zullen zijn. Volgens Shell bestaan er in het Verenigd Koninkrijk, Canada en Californië eveneens samenwerkingen op dit vlak.