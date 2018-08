Eenmalige posten drukken winst BHP

Gepubliceerd op | Views: 685

SYDNEY (AFN/RTR) - De Australische mijnbouwgigant BHP Billiton heeft de winst in zijn afgelopen boekjaar zien dalen. Dat kwam voornamelijk door eenmalige lasten die het bedrijf nam bij zijn Amerikaanse schaliegas-activiteiten, zo kwam dinsdag naar voren uit het jaarbericht van het concern.

BHP zette in de twaalf maanden tot en met juni een winst in de boeken van 3,7 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog bijna 5,9 miljard dollar. Onlangs bleek dat BHP Billiton het grootste deel van zijn schalie-activiteiten in de Verenigde Staten verkoopt aan olie- en gasconcern BP.

De onderliggende winst, waar de eenmalige posten uit zijn gehaald, steeg juist met 33 procent tot ruim 8,9 miljard dollar. De mijnbouwer werd daarbij geholpen door hogere prijzen en een sterkere productie. Het slotdividend van BHP Billiton kwam op recordhoogte uit.