ING verwacht 'solide resultaten' van BAM

Gepubliceerd op | Views: 533

AMSTERDAM (AFN) - Bouwbedrijf BAM zal donderdag met solide cijfers over het eerste halfjaar naar buiten komen, nadat de start van het jaar nog ietwat onzeker was. Dat schrijven marktvorsers van ING in een rapport over de bouwer.

Volgens de kenners zal BAM hebben geprofiteerd van het algehele herstel van de bouwsector in Nederland. Daarnaast heeft het bedrijf problemen in Duitsland opgelost en zijn de meeste van de probleemprojecten, die vaak onder de kostprijs waren aanbesteed, afgerond. Verder wijst ING op de strengere criteria die BAM hanteert bij de aanbesteding van nieuwe projecten, waarmee risico's veel meer zijn afgedicht.

ING voorziet voor BAM een halfjaaromzet van 3,4 miljard euro. Deze zou daarmee iets hoger uitvallen dan een jaar eerder. Volgens de bank zal BAM onder meer last hebben van de waardedaling van het Britse pond. Dit zal de omzet met circa 100 miljoen euro drukken, zo is de verwachting. Het resultaat voor belastingen zal volgens de kenners uitkomen op 45 miljoen euro.