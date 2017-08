Gepubliceerd op | Views: 1.560 | Onderwerpen: staal

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs aan het Amsterdamse Damrak ging maandag verder omlaag. Ook de andere Europese beurzen stonden in het rood. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van het laatste restje kwartaalcijfers later deze week en de bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole op donderdag.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent lager op 516,43 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 787,52 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,6 procent.

Staalproducent ArcelorMittal was de enige stijger in de AEX met een plus van 0,6 procent. Sterkste daler was baggeraar Boskalis met een verlies van 1,6 procent. In de MidKap sloot voedingsbedrijf Wessanen de rij met een min van 0,8 procent. Grootste stijger was roestvrijstaalmaker Aperam met een winst van 1,5 procent.

Reisbranche

De aandelen uit de Europese reisbranche krabbelden overwegend weer wat op na de koersverliezen die volgden op de terroristische aanslagen in Spanje afgelopen week. Air France-KLM won 0,4 procent in de MidKap, ondanks dat de Franse vakbond CFTC dreigde met een staking in september.

IAG, het moederbedrijf van het Spaanse Iberia en British Airways, klom in Londen 0,6 procent. In Frankfurt won Lufthansa 0,8 procent. De Franse hotelgroep Accor ging in Parijs 0,3 procent omlaag, terwijl het Britse reisconcern Thomas Cook 1 procent steeg.

Euro

Op de lokale markt in Amsterdam steeg Kardan 9,5 procent. De Israëlische investeerder gaat via dochterbedrijf Tahal aan de slag met een water- en landbouwproject in Zambia. Met de opdracht is een bedrag gemoeid van 176 miljoen dollar. Tahal heeft een belang van 50 procent in het project.

A.P. Møller-Maersk klom 2,7 procent in Kopenhagen. Het Deense containerbedrijf verkoopt zijn oliedivisie Maersk Oil aan het Franse olieconcern Total voor 7,5 miljard dollar (6,3 miljard euro). Maersk kondigde vorig jaar al aan dat het keek naar de mogelijkheden om zijn oliedivisie van de hand te doen. Total daalde 0,7 procent in Parijs.

De euro was 1,1736 dollar waard, tegen 1,1742 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 48,36 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 52,53 dollar per vat.