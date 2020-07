Wall Street sluit overwegend in de plus

BELEGGERS STAPPEN MASSAAL IN GOUD, VOORRADEN ETF’S NAAR RECORDHOOGTE



Beleggers stappen dit jaar massaal in goud. Niet alleen is het ongekend druk in de goudhandel, ook investeren beleggers miljarden in goud-ETF‘s. Nieuwe cijfers van de World Gold Council laten zien dat de goudvoorraden van deze beleggingsinstrumenten dit jaar al met 623 ton zijn toegenomen. Daarmee overtreft de markt het oude record van 2009, toen de voorraden van ETF’s wereldwijd met ongeveer 600 ton toenamen. In dollars gemeten is het verschil met 2009 nog groter, omdat de goudprijs nu veel hoger is dan in 2009. In totaal beheren goud-ETF’s wereldwijd nu 3.510 ton goud.