Senaatscommissie stemt in met nieuwe Fed-bestuurders

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: Federal Reserve

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De commissie voor het bankwezen in de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de nominatie van twee nieuwe bestuurders bij de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten. Het gaat om Judy Shelton en Christopher Waller. De daadwerkelijke benoeming van de twee is hiermee een stap dichterbij gekomen. Uiteindelijk zal de voordracht nog ter stemming voorgelegd moeten worden aan de hele Senaat.

President Donald Trump, die tijdens zijn bewind herhaaldelijk felle kritiek had op het beleid van de Fed, had de twee vorig jaar al naar voren geschoven. Twee eerdere kandidaten die hij had voorgedragen voor de Fed, Herman Cain en Stephen Moore, trokken zich eerder vorig jaar terug vanwege weerstand binnen de Republikeinse partij.

Shelton was economisch adviseur van Trump tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 en staat bekend als criticus van het Fed-beleid van de afgelopen jaren. Waller werkte al in een topfunctie bij de Federal Reserve van St. Louis.