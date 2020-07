Italiaanse justitie eist forse celstraffen in corruptiezaak Shell

Gepubliceerd op | Views: 1.040 | Onderwerpen: Italië

MILAAN (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De Italiaanse justitie zint op een jarenlange celstraf voor topman Claudio Descalzi van het Italiaanse olie- en gasconcern Eni wegens vermeende corruptie in Nigeria. Een voormalige hoge bestuurder van Shell zou eveneens lang de cel in moeten. En Eni en Shell moeten als het aan de openbare aanklagers ligt elk 900.000 euro boete betalen.

De zaak draait om de aanschaf van exploitatierechten voor een olieveld voor de Nigeriaanse kust. Daarvoor telden Shell en Eni in 2011 omgerekend 1,3 miljard euro neer. Rond de transactie hangt al langer een zweem van corruptie, omdat de Nigeriaanse regering de opbrengst zou hebben doorgesluisd naar een bedrijf dat eigendom was van een omstreden oud-olieminister.

De strafeisen werden ingediend bij de rechtbank in Milaan. Tegen Descalzi is een gevangenisstraf van acht jaar geëist, net als tegen oud-Eni-baas Paolo Scaroni. Bij de voormalig Shell-bestuurder Malcolm Brinded, die destijds aan het hoofd stond van de exploratie- en productietak van Shell, gaat het om een eis van zeven jaar en vier maanden. Behalve deze eisen en de boetes, proberen de openbare aanklagers ook bijna 1,1 miljard dollar in beslag te nemen van alle beklaagden in de zaak. Dat zou het bedrag zijn dat aan steekpenningen is betaald.

Het strafproces in Milaan loopt al enige tijd. Ook het Nederlandse Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak, bleek vorig jaar. Shell, Eni en de genoemde personen hebben altijd ontkend dat er iets verwijtbaars is gebeurd.