Wall Street noteert overwegend hoger

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden dinsdag tijdens de middaghandel in New York overwegend in het groen. Alleen techaandelen, die een dag eerder nog flink in waarde stegen, gingen over de gehele linie wat omlaag. Beleggers in de Verenigde Staten deelden in het optimisme naar aanleiding van het steunpakket dat de Europese leiders overeenkwamen na een lange EU-top. Verder ging de aandacht uit naar de resultaten van bedrijven als Coca-Cola, Philip Morris en IBM.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1,1 procent in de plus op 26.983 punten. De brede S&P 500 won 0,6 procent tot 3272 punten en technologiebeurs Nasdaq zakte 0,3 procent tot 10.737 punten.

Technologieconcern IBM deed goede zaken met zijn clouddivisie in de coronatijd. Desondanks daalde de omzet omdat grote klanten door de crisis digitaliseringsprojecten juist uitstelden of vertraagden. Het aandeel noteerde tussentijds bijna 1 procent hoger.

Coca-Cola

Frisdrankproducent Coca-Cola (plus 2,4 procent) had last van de sluiting van onder meer horeca en sportstadions en het afgelasten van evenementen. De verkoop van drankjes buitenshuis is normaal gesproken goed voor ongeveer de helft van de omzet. Wel denkt Coca-Cola dat het ergste van de crisis nu achter de rug is.

Verder zag Philip Morris in het tweede kwartaal voorzichtig herstel. De sigarettenfabrikant rekent erop de winst dit jaar te kunnen laten groeien. Met name in de lucratieve Europese markten ging het weer wat beter gedurende de periode. Beleggers duwden het aandeel meer dan 4 procent omhoog.

LinkedIn

Paccar gaf eveneens een kijkje in de boeken en won bijna 5 procent. De vrachtwagenfabrikant zag de omzet wel met meer dan de helft teruglopen. Het moederbedrijf van DAF moest zijn fabrieken in Noord-Amerika en Europa enkele weken sluiten vanwege de corona-uitbraak in die gebieden. Defensieconcern Lockheed Martin (plus 2,8 procent) bleek op zijn beurt relatief ongeschonden door de coronapandemie gekomen en verhoogde zijn verwachtingen voor heel 2020.

Microsoft-dochter LinkedIn maakte daarnaast bekend 6 procent van zijn personeel te ontslaan. Omdat er minder werk is door de coroanacrisis, maken ook minder mensen gebruik van het sociale loopbaanplatform. Microsoft leverde 0,5 procent aan beurswaarde in.

De euro was 1,1530 dollar, tegen 1,1492 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie steeg 2,2 procent in prijs tot 41,69 dollar. Brentolie werd 2,1 procent duurder op 44,19 dollar per vat.