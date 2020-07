'Philips peilt interesse in huishoudtak bij Chinese bedrijven'

Wat niet vermeld wordt of dat de Philips huishoudelijke apparaten ook zelfstandig verder mag. Net zoals bij Lighting gebeurde en veel vroeger al bij ASML. Niet zoals bij televisies, zijn er bij Philips huishoudelijke apparaten nog wel echte innovatieve producten op de markt gekomen de laatste jaren. Televisies waren gewoon een commodity geworden, dus was verzelfstandiging erg lastig. Ik denk dat het voor Philips huishoudelijke apparaten misschien wel beter is als het een zelfstandige afsplitsing wordt.