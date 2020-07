Eerste veiling van 5G-frequenties levert 1,23 miljard euro op

Geen enkel onderzoek naar gezondheidseffecten



Vertegenwoordigers van de telecomindustrie-industrie in de V.S. hebben toegegeven dat er nog geen enkel onderzoek beschikbaar is dat aangeeft dat 5G-technologie veilig zou zijn. Er zijn ook geen voorafgaande medisch-biologische onderzoeken geweest naar mogelijke gezondheidsverstorende invloeden van de gebruikte MM-golven [9]. En in Europa is het al niet beter. Het aantal onderzoeken naar biologische en gezondheidseffecten van de hogere 5G-frequenties staat op dit moment op nul.