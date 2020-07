Eerste veiling van 5G-frequenties levert 1,23 miljard euro op

Gepubliceerd op | Views: 715

DEN HAAG (AFN) - De eerste veiling van 5G-frequenties voor supersnel mobiel internet heeft 1,23 miljard euro opgebracht. Dat heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) dinsdag bekendgemaakt.

De grote telecomproviders KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile hebben frequenties in de wacht gesleept. Het kabinet wilde zeker 914 miljoen euro ophalen met de veilig, had het vooraf gezegd.

De veiling is een politiek gevoelig onderwerp, omdat de vrees bestaat dat de netwerkapparatuur voor 5G door andere landen kan worden gebruikt om te spioneren. Daarbij wordt vooral gedacht aan apparatuur van Huawei uit China. Het kabinet heeft daarom extra eisen gesteld aan telecomproviders.

KPN betaalde 416 miljoen euro voor een aantal frequenties. Naar eigen zeggen stellen de frequenties het bedrijf in staat om de mobiele datasnelheden verder te verhogen en nieuwe 5G-diensten aan te bieden in heel Nederland. "We zijn tevreden over de uitkomst van de veiling. We hebben een aantrekkelijke combinatie van frequentielicenties verkregen voor een periode van 20 jaar tegen een redelijke prijs, gezien de door de overheid vastgestelde minimumprijs", aldus KPN-topman Joost Farwerck.