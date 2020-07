Hoofdindex Amsterdam op winst

En iedereen zich druk maken of er wel genoeg in het pensioenpotje zit.



Dat is 1.400 miljard geloof ik, maar dat is straks 'geen drol' meer waard met deze grappen.



EU gaat even 1750 duizend miljoenen euro's lenen … dat is meer dan wij ons hele leven bij elkaar hebben gespaard in die pensioenpot.



En dan gaan ze waarschijnlijk de pensioenen nog korten óók.



Afijn, ik blijf maar lachen, dan lijkt het net alsof ik het nog onder controle heb. :-)



P.S. index op winst … dat wel, maar ik zie na 16.00 uur een behoorlijk scherpe knik omlaag ...