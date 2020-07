Hoofdindex Amsterdam op winst

Gepubliceerd op | Views: 768

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam stond dinsdagmiddag in de plus. Ook de andere Europese aandelenbeurzen noteerden hoger. Beleggers waren opgelucht door het Europese akkoord over het coronaherstelfonds van 750 miljard euro. Op het Damrak vielen de kwartaalberichten van uitzender Randstad en vastgoedfonds Wereldhave daarnaast in goede aarde.

De hoofdindex op Beursplein 5 stond omstreeks 15.55 uur 0,9 procent hoger op 584,28 punten. De MidKap klom 1,3 procent tot 780,18 punten. Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 1,5 procent vooruit.

Randstad was koploper in de AEX met een plus van dik 10 procent. De uitzendreus boekte in het tweede kwartaal ruim een kwart minder omzet, doordat grote delen van de economie op slot werden gegooid om het coronavirus te bestrijden, en leed een verlies. Na het dieptepunt in april ziet topman Jacques van den Broek echter een weg naar voorzichtig herstel.

Deutsche Bank

In de MidKap prijkte kabel- en telecombedrijf Altice Europe bovenaan met een winst van 5 procent na een positief analistenrapport van Goldman Sachs. Wereldhave werd bijna 6 procent meer waard bij de kleinere bedrijven. Het winkelvastgoedfonds zag in de loop van het tweede kwartaal wat herstel van het aantal bezoekers van zijn winkelcentra. Wel kreeg het bedrijf nog altijd maar 59 procent van alle huur betaald.

Elders in Europa trok Deutsche Bank de aandacht. Het financiële concern verwacht volgende week kwartaalresultaten te presenteren die iets beter zijn dan analisten in doorsnee voorzagen. Kredietfaciliteiten die zakelijke klanten opnamen als reactie op de coronacrisis zijn vaker terugbetaald dan aanvankelijk verwacht. Beleggers reageerden niet heel enthousiast. Het aandeel zakte ruim 3 procent.

UBS

In Zürich won UBS, waar later dit jaar voormalig ING-topman Ralph Hamers aan de slag gaat, meer dan 3 procent dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers van de Zwitserse bank. En in Frankfurt steeg Continental met een vergelijkbaar percentage. De Duitse bandenfabrikant merkt dat de situatie op de automarkt weer aan het verbeteren is. Rémy Cointreau won op zijn beurt dik 2 procent in Parijs. De Franse drankenproducent had afgelopen kwartaal minder last van de coronacrisis dan verwacht. Onder meer Amerikanen die thuis cocktails maakten zorgden voor wat verlichting.

De euro noteerde op 1,1447 dollar tegenover 1,1439 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 3,4 procent in prijs tot 42,21 dollar. Brentolie werd eveneens 3,4 procent duurder, op 44,75 dollar per vat.