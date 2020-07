'Wall Street staat voor hogere opening'

quote: Felix66 schreef op 21 juli 2020 15:11:

IEX plaats eens een kop dat goud en zilver door het dak gaan ! Zilver gisteren gesloten met een winst van 3,05% en vandaag weer een winst van 5,5%. Het gaat precies zoals ik weken geleden voorspelde. Op naar 2500 voor goud en 35 voor zilver.

Mijn voorspelling komt ook nog. De klap omlaag voor een stuk metaal waar alleen een gek wat voor over heeft. Je kunt er niets mee. Koop een schilderij, dat kun je tenminste nog aan de muur hangen. Goed beschouwd heeft goud geen enkele waarde. Het is maar net wat de gek er voor geeft in paniek zijnde. gelukkig voor u zijn er momenteel ook veel andere gekken. Net als in 2008. Kijk eens terug.