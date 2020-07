Moederbedrijf DAF hard geraakt door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 325

BELLEVUE (ANP) - Vrachtwagenfabrikant Paccar, het moederbedrijf van DAF, is flink geraakt door de coronapandemie. Het Amerikaanse concern zag zijn omzet en winst in het tweede kwartaal aanzienlijk teruglopen.

De totale opbrengsten daalden in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met meer dan de helft tot 3,1 miljard dollar. De nettowinst van afgelopen kwartaal kelderde met zo'n 76 procent tot dik 147 miljoen dollar.

Paccar zag zich genoodzaakt om zijn truckfabrieken vijf weken stop te zetten als gevolg van de pandemie. Inmiddels is de productie in de Verenigde Staten geleidelijk hervat, waar de fabrikant bekend is van de merken Kenworth en Peterbilt.

Bij DAF werd al eerder aan een herstart gewerkt. Volgens directeur Harry Wolters herstelde de vraag naar zuinige DAF-vrachtwagens zich in mei en juni, toen de Europese economieën verbeterden.