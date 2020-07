Philip Morris rekent op winstgroei

Gepubliceerd op | Views: 351

NEW YORK (AFN) - Sigarettenfabrikant Philip Morris denkt dit jaar de winst te kunnen laten groeien. Het bedrijf zei dat bij een update over het tweede kwartaal. Eerder had Philip Morris zijn verwachtingen geschrapt vanwege de coronacrisis. De maker van onder meer Marlboro- en L&M-sigaretten denkt nu dat de winst, zonder de invloed van overnames en afstotingen en wisselkoersen, tot ongeveer 7 procent hoger uit kan vallen.

Philip Morris zag in het tweede kwartaal het nodige herstel, met name in de Europese markt waar de marges relatief hoog zijn. Ook het aantal gebruikers van zijn IQOS-apparaat, dat tabak verwarmt, maar niet verbrandt, nam "aanzienlijk" toe. De vullingen daarvoor werden bijna een kwart meer verkocht. Daar stond tegenover dat het aantal verkochte sigaretten met 17,6 procent daalde.

Desondanks daalde de omzet met 13,6 procent tot 6,7 miljard dollar. De operationele winst daalde ruim 14 procent tot 2,7 miljard dollar.