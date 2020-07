Deutsche Bank: kwartaalresultaten iets boven verwachting

Gepubliceerd op | Views: 39

FRANKFURT (AFN) - Deutsche Bank verwacht volgende week kwartaalresultaten te presenteren die iets beter zijn dan analisten in doorsnee voorzagen. Kredietfaciliteiten die zakelijke klanten opnamen als reactie op de coronacrisis zijn vaker terugbetaald dan aanvankelijk verwacht, meldde het financiële concern in een officiële bekendmaking.

Doordat het krediet sneller werd terugbetaald, was ook het geheel aan risicogewogen activa bij Deutsche Bank kleiner. Naar verwachting stijgt de kapitaalratio CET1 van 12,8 procent in maart naar 13,3 procent per eind juni. Deutsche Bank presenteert volgende week woensdag voorbeurs zijn tweedekwartaalcijfers. De bank ging bij de aankondiging uit van de consensus van analistenramingen die op de eigen site staat gepubliceerd.