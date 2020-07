'Redelijk resultaat Wereldhave, maar pittige outlook'

Gepubliceerd op | Views: 1.157

AMSTERDAM (AFN) - Winkelvastgoedfonds Wereldhave heeft redelijke resultaten overlegd, maar die worden overschaduwd door verliezen in waarde van het vastgoed. Dat zeggen analisten van Bank Degroof Petercam in een reactie op de halfjaarcijfers van het fonds.

De vastgoedportefeuille liet zien weerstand te hebben en ook was de winstverwachting van Wereldhave boven verwachting van de marktvorsers. Desondanks zitten er nog flink wat ongerealiseerde verliezen in de portefeuille, met name in Frankrijk en Nederland. Bovendien is de outlook van Wereldhave afhankelijk van hoe snel het fonds Franse bezittingen kan afstoten en hoe snel de nieuwe strategie kan worden doorgevoerd en die zijn vruchten af kan werpen.

Het aandeel Wereldhave was dinsdag rond 13.00 uur de grootste stijger bij de kleine beursfondsen in Amsterdam met een winst van 8,1 procent. Daarmee was het aandeel 8,26 euro waard.