Herstelfonds zorgt voor opluchting op beurzen

De grootste stijger; Randstad met op dit moment een dikke +6,5%. Dan moet daar vast goed nieuws voor zijn, is even lezen;



"Randstad was koploper in de AEX met een plus van dik 6 procent. De uitzendreus boekte in het tweede kwartaal ruim een kwart minder omzet, doordat grote delen van de economie op slot werden gegooid om het coronavirus te bestrijden, en leed een verlies."



Dus tegenwoordig stijg je 6,5% omdat je een verlies lijdt en 25% minder omzet boekt.