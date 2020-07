'Omzet Randstad overtreft ruimschoots verwachtingen'

In juni is de omzet op jaarbasis nog altijd 21% lager. Dat betekent m.i. dat omzet maar heel mondjesmaat aantrekt. Het bestuur is er ook niet echt optimistisch over, als ik dat zo lees. Wonderlijk dat beleggers dan instappen en de koers ruim 8% hoger zetten. Maar de logica op de beurs is al maanden zoek.