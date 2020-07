'Omzet Randstad overtreft ruimschoots verwachtingen'

Gepubliceerd op | Views: 1.378 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - Randstad heeft in het tweede kwartaal een omzet geboekt die de verwachtingen ruimschoots overtrof. De prognoses voor het derde kwartaal bieden ook ruimte voor een nieuwe positieve verrassing ten opzichte van de consensus van analisten, schrijven marktvorsers van ING.

De omzet daalde op autonome basis met 25 procent tot 4,4 miljard euro. Die afname was veel minder sterk dan verwacht, want analisten gingen in doorsnee uit van een daling met 33 procent. In juni lag de omzet op jaarbasis nog maar 21 procent lager dan een jaar eerder. Daarnaast biedt de sterke stijging van de vrije kasstroom hoop kapitaaluitkeringen aan aandeelhouders. "Alles bij elkaar een sterke reeks resultaten, wat lijkt op een V-vormig herstel." Citi wijst erop dat de brutowinstmarge beter dan verwacht was.

ING hanteert een hold-advies bij een koersdoel van 42,50 euro. Citi geeft een neutral-advies. Het aandeel Randstad stond dinsdagochtend 7,9 procent hoger op 45,06 euro en was de grootste stijger in de AEX.