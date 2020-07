Novartis ziet verkoop van geneesmiddelen licht dalen

Gepubliceerd op | Views: 607

BASEL (ANP/BLOOMBERG) - Novartis heeft de verkoop van geneesmiddelen in het tweede kwartaal iets zien verzwakken door de coronacrisis. Met name de vraag naar het oogmedicijn Lucentis daalde, en minder patiënten begonnen tijdens de crisis met een dermatologische behandeling of bezochten een arts.

Ook het teruglopen van het hamsteren, dat tijdens het begin van de lockdown nog zorgde voor een sterke toename van de verkoop van geneesmiddelen, drukte de omzet. In het tweede kwartaal daalde de omzet licht (11,3 miljard dollar) in vergelijking met het tweede kwartaal vorig jaar (11,8 miljard dollar).

De verkoop van Zolgensma, een medicijn tegen een zeldzame spierziekte, was in lijn met de verwachtingen van analisten, en bleef groeien in het tweede kwartaal. Dat medicijn staat te boek als duurste medicijn ter wereld met een prijskaartje van 2,1 miljoen voor een behandeling.

Mogelijk kan het terugkeren van opnames voor behandeling van kanker, hartziektes of andere aandoeningen de verkoop van geneesmiddelen weer doen stijgen, aldus Novartis. De Zwitserse farmaceut gaat door met het ontwikkelen van nieuwe medicijnen en verwacht dat de impact van de coronacrisis op de aankomende jaren beperkt is.