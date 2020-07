AEX klimt na EU-akkoord herstelfonds

Wereldhave krijgt maar 59% van de huur betaald en stijgt 5%! En de internet verkopen knallen verder omhoog. Op de E.U. top is onze belasting soevereiniteit verkwanseld, doordat de €urocraten zelf belasting kunnen innen en schulden kunnen maken, waarvoor wij verantwoordelijk zijn.Dan gaat er weer €.1750 miljard doorheen aan subsidies en oninbare schulden. Dat komt dan bovenop de landelijke corona schulden van €.90 miljard! Belastingbetalers maak je borst maar nat. Of gaat de drukpers mallemolen weer harder draaien? Goud en zilver is het devies en niet aandelen!!! Arme pensioenfondsen???