UBS lonkt weer naar dividendbetalingen

ZÜRICH (AFN/BLOOMBERG) - De Zwitserse bank UBS is voorzichtig optimistisch dat het ergste van de coronacrisis achter de rug is. Het financieel concern verwacht in de tweede jaarhelft minder geld opzij te moeten zetten voor verliezen op leningen. Mede daardoor verwacht topman Sergio Ermotti dat de bank later dit jaar weer dividend kan uitkeren aan aandeelhouders.

Bankentoezichthouders in Europa, waaronder de Zwitserse, riepen banken wegens de coronacrisis op om voorlopig aandeelhouders niet te belonen met dividend of het terugkopen van aandelen. In een interview na de kwartaalcijfers van UBS geeft Ermotti aan dat UBS waarschijnlijk in de tweede helft van dit jaar het resterende dividend over 2019 kan uitkeren.

UBS boekte in het tweede kwartaal een nettowinst van 1,2 miljard dollar, wat 11 procent minder was dan een jaar eerder. Die daling was mede het gevolg van de extra 272 miljoen dollar die naar de stroppenpot van de bank ging. Tegelijkertijd verdiende UBS meer aan handelsdiensten, nu de financiële markten aan een opmars bezig zijn na de coronaklap in maart. Ook stroomde er meer geld van rijke klanten naar de divisie voor vermogensbeheer van UBS.

Hamers opvolger Ermotti

De bank verwacht ook in de tweede jaarhelft geld voor slechte leningen apart te moeten zetten, maar dat zal minder zijn dat de 540 miljoen dollar in de eerste zes maanden van 2020. Wel blijft UBS waakzaam voor de economische gevolgen van de pandemie. Topman Ermotti wordt in september opgevolgd door Ralph Hamers, de voormalige topman van ING.

Evenals veel andere financiële concerns kon UBS een groot deel van zijn personeel thuis laten werken. Doordat kantoren aan relevantie hebben ingeboet, gaat de bank nu na of een deel van het eigen vastgoed niet van de hand kan worden gedaan. Eerder gaf het bedrijf al te kennen dat ongeveer een derde van alle 70.000 medewerkers permanent vanuit huis zou kunnen werken.