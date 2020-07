AEX begint hoger na akkoord herstelfonds

Alles is een compleet lachertje aan het worden. De wereld economie ingestort voor maanden en is bij lange nog niet aan het herstellen. En de beurs gaat gewoon omhoog alsof covid19 nooit heeft bestaan ondanks de enorme kans op een 2de golf.

We zullen wel gedwongen gaan worden om ons in te laten enten.... over mijn lijk !!! Alles om die corrupte leiders te bedienden.

Er is een pensioen deal en daar was afgesproken dat de pensioenen de eerste jaren niet gekort zouden worden en wat hoor je nu op het nieuws... grote pensioenfondsen houden rekening met kortingen op de pensioenen.

Inflatie loopt op , kijk maar eens goed je uitgaven van levensmiddelen na van voor het virus en van nu dan zie je grote verschillen .



In aanloop van de Amerikaanse verkiezingen zou het mij verbazen als we in november niet heel dicht bij de 635 punten zouden staan..... een compleet lachertje gezien de wereldwijde recessie.

Vandaag weer omhoog ...waarop, omdat we 700 miljard meer schulden gaan maken in Europa. Er is maar een conclusie, aandeelhouders zijn blij want hun aandeeltjes gaan omhoog dus die vinden alles okay. Ze realiseren zich alleen niet waarom goud stijgt ten opzichte van hun aandeeltjes..... geldontwaarding !!!!