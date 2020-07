AEX begint hoger na akkoord herstelfonds

Gepubliceerd op | Views: 234

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden in het groen. Het Europese akkoord over het coronaherstelfonds zorgde voor opluchting bij beleggers. Op het Damrak werden de kwartaalberichten van uitzender Randstad en vastgoedfonds Wereldhave goed ontvangen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,9 procent in de plus op 584,34 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 775,83 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,9 procent.

Randstad won dik 3 procent in de AEX. De uitzendreus boekte in het tweede kwartaal ruim een kwart minder omzet, doordat grote delen van de economie op slot werden gegooid om het coronavirus te bestrijden, en leed een verlies. Na het dieptepunt in april ziet topman Jacques van den Broek weer een weg naar voorzichtig herstel.

Wereldhave klom ook ruim 3 procent bij de kleinere bedrijven. Het winkelvastgoedfonds zag in de loop van het tweede kwartaal wat herstel van het aantal bezoekers van zijn winkelcentra. Wel kreeg het bedrijf nog altijd maar 59 procent van alle huur betaald.