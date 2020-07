Randstad: aanzienlijk deel uitzendkrachten weer aan het werk

Gepubliceerd op | Views: 663

DIEMEN (AFN) - Van alle Nederlandse uitzendkrachten van Randstad die door de coronacrisis werkloos raakten, is zo'n twee derde weer aan het werk. Dat meldde topman Jacques van den Broek bij de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal van uitzendreus. In die periode daalde de omzet van Randstad met ruim een kwart door lockdownmaatregelen.

Net als in andere Europese landen maakte Randstad in Nederland gebruik van het eerste steunpakket van de overheid voor de doorbetaling van loon. Het ging daarbij om compensatie voor zo'n 26.000 werkloos geraakte arbeidskrachten. In juni meldde het bedrijf geen gebruik te maken van de tweede ronde van deze zogeheten NOW-steun.

Daardoor kwamen duizenden mensen zonder werk te zitten. Bij zo'n 7500 mensen ging het volgens Randstad-topman Van den Broek om studentenbanen, "dus niet om broodwinners". Daarnaast is er een werkloos geraakte groep van 1500 werknemers ouder dan 25 jaar die een aanzienlijke aantal uren per week via Randstad werkte. Zij maakten 6 procent uit van alle werkloos geraakte uitzendkrachten, aldus Van den Broek.

Omzet daalde met ruim 4 miljard euro

Doordat grote delen van de economie na de wereldwijde corona-uitbraak op slot werden gegooid, daalde de omzet van Randstad in het voorbije kwartaal met 26 procent tot 4,4 miljard euro. Na het dieptepunt van de crisis in april, ziet Van den Broek weer een weg naar voorzichtig herstel. Zo lag de omzet in juni nog maar 21 procent lager dan een jaar eerder en zijn er in juli tekenen van verder herstel. Toch houdt Randstad bij prognoses voor de rest van het jaar een slag om de arm, omdat de algehele economische situatie onzeker blijft.

Onder de streep resteerde een verlies van 57 miljoen euro, maar op het operationele vlak was Randstad nog wel winstgevend. De vrije kasstroom, oftewel het geld dat een bedrijf vrij kan besteden, vloog zelfs omhoog naar 530 miljoen euro tegenover 25 miljoen euro een jaar eerder.