Accsys benoemt Alexander Wessels tot niet-uitvoerend directeur

Gepubliceerd op | Views: 286

LONDEN (AFN) - De aan de beurs in Amsterdam genoteerde houtveredelaar Accsys heeft Alexander Wessels benoemd tot niet-uitvoerend directeur. Hij begint na afloop van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in september. De functie is vergelijkbaar met die van commissaris.

De 56-jarige Wessels werkte onder meer bij DSM, Campina en Unilever voor hij topman werd van speciaalchemie- en kleurstoffenbedrijf Archroma. Momenteel is hij daar nog bestuurder en is hij ook onder meer commissaris bij veevoerbedrijf Agrifirm.