Amerikaanse thuisdrinkers goed voor Rémy Cointreau

PARIJS (AFN) - De Franse drankenproducent Rémy Cointreau heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar minder last gehad van de coronacrisis dan verwacht. Onder meer Amerikanen die thuis cocktails maakten zorgden voor wat verlichting. Ook in China en Taiwan verkochten de Fransen de nodige sterke drank, net als in het Verenigd Koninkrijk. Wel vielen veel inkomsten weg omdat er nauwelijks internationale reizigers waren en er dus ook bijna geen drank verkocht werd in tax-freewinkels.

De omzet van Rémy Cointreau viel in de maanden april, mei en juni 33,2 procent lager uit. De cognactak, met het merk Rémy Martin als vlaggenschip, zag de verkopen zelfs met ruim 39 procent dalen. Toch had het bedrijf op forsere dalingen gerekend. Bovendien zag Rémy Cointreau sinds mei een verbetering van de verkopen. In het tweede halfjaar, dat bij de drankenfabrikant in oktober begint, gaat Rémy Cointreau uit van "sterk herstel".

Rémy Cointreau stelde zijn verwachtingen voor het eerste halfjaar ook bij. De onderneming denkt nu een 35 tot 40 procent lagere winst te halen tot en met september. Eerder ging het bedrijf nog uit van een afname met 45 tot 50 procent.