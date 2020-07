'Openingswinst voor beurzen na EU-akkoord herstelfonds'

Gepubliceerd op | Views: 3.549 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent dinsdag waarschijnlijk met winst. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting hoger beginnen. Het Europese akkoord over het coronaherstelfonds zorgt voor opluchting bij beleggers. Op het Damrak kwamen uitzender Randstad en vastgoedfonds Wereldhave met kwartaalberichten.

De Europese leiders zijn het na ruim vier dagen onderhandelen eens geworden over de nieuwe Europese meerjarenbegroting en het herstelfonds van 750 miljard euro. De Franse president Emmanuel Macron noemde het "een historische dag voor Europa". Besloten is het herstelfonds te vullen met 390 miljard aan subsidies en 360 miljard aan leningen. Het geld daarvoor zal door de Europese Commissie op de kapitaalmarkt worden opgehaald.

Uitzendreus Randstad heeft in het tweede kwartaal een fiks lagere omzet geboekt, doordat grote delen van de economie op slot werden gegooid om het coronavirus te bestrijden. De omzet daalde daardoor met ruim een kwart en het bedrijf leed een nettoverlies van 57 miljoen euro. Na het dieptepunt van de crisis in april ziet topman Jacques van den Broek weer een weg naar voorzichtig herstel.

Wereldhave ziet herstel bezoekers winkelcentra

Ook winkelvastgoedfonds Wereldhave heeft in de loop van het tweede kwartaal wat herstel gezien van het aantal bezoekers van zijn winkelcentra. Met de verlichting van de lockdownmaatregelen als gevolg van de coronauitbraken in Frankrijk en België gingen mensen weer meer winkelen en ook in Nederland nam het aantal shoppers gestaag toe. Wel kreeg het bedrijf nog altijd maar 59 procent van alle huur betaald.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Continental. De Duitse bandenfabrikant merkt dat de situatie op de automarkt weer aan het verbeteren is. Maar het bedrijf geeft vanwege de onzekerheid rond de coronacrisis nog geen nieuwe financiële vooruitzichten. Ook de Zwitserse bank UBS en de Zwitserse farmaceut Novartis kwamen met kwartaalcijfers.

De Europese beurzen sloten maandag overwegend hoger. De AEX-index klom 0,9 procent tot 579,14 punten en de MidKap won 0,3 procent tot 770,03 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 1 procent. Londen daalde 0,5 procent. Ook Wall Street won terrein. De Dow-Jonesindex eindigde een fractie hoger op 26.680,87 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq klom 2,5 procent.

De euro was 1,1448 dollar waard, tegen 1,1439 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 40,84 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 43,41 dollar per vat.