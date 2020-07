Omzet Randstad met kwart gedaald

Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: detachering

DIEMEN (AFN) - Uitzendreus Randstad heeft in het tweede kwartaal een fiks lagere omzet geboekt, doordat grote delen van de economie op slot werden gegooid om het coronavirus te bestrijden. De omzet daalde daardoor met ruim een kwart. Na het dieptepunt van de crisis in april ziet topman Jacques van den Broek weer een weg naar voorzichtig herstel.

De opbrengsten van Randstad krompen vergeleken met een jaar eerder met 26 procent tot 4,4 miljard euro. Volgens het uitzendconcern was het dieptepunt, in samenhang met de versoepeling van lockdowns, na april voorbij. Daarna werd de omzetdaling telkens minder, met een daling van de omzet op jaarbasis van 21 procent in juni.

Randstad sloot het tweede kwartaal af met dieprode cijfers. Het bedrijf leed een nettoverlies van 57 miljoen euro, tegenover een winst van 166 miljoen euro een jaar eerder.