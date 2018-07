Dit is natuurlijk een logische technische ontwikkeling,de copiloot verhuist naar het verkeersleidingcentrum en gaat in geval van nood vele vliegtuigen bedienen.

Die 1e piloot aan de overkant van de oceaan,gaat waarschijnlijk zijn laatste poging wagen om ook china,tot meer gunstige concessies te dwingen,richting de usa,dan heeft hij zo goed als overal winst geboekt voor amerika first en omdat deze dolk ook het amerikaanse bedrijfsleven stevig pijn doet en trumpje veel kiezers daar heeft,denk ik dat we met rasse schreden afstevenen op het einde van de handelsoorlog.

Van de week lukte het me opnieuw om de aex te verslaan,al was het maar een klein winstje,beursplein5 schreef +2,2%,zelf zette ik +2,6% op de borden,grote winnaars bij mij asmi en aperam,beiden kregen prachtige koopaanbevelingen.

Ajvk besprak asml en plaatste vraagtekens,bij het mooie maar ook dure asml,hij vergat als schitterend alternatief,het veel kleinere asmi te noemen,daar liggen de prijs/prestatieverhoudingen,vele malen gunstiger dan bij asml,dus houd ik me bij mijn prachtige kleine vriendje,die bovendien op 7-8 zijn aandeelhouders op een heerlijke financiele taart gaat trakteren.

Wat aperam betreft,ben ik zeer optimistisch gestemt,bij Dalm blijft de rvs prijs,mee van het beste overeind,als trumpje,nu ook nog gaat stoppen met zijn negatieve gedoe en als er naar ik verwacht, mooie cijfers van mijn lieveling komen,dan moet de koers weer makkelijk 40+ kunnen gaan lopen.

Vandaag met veel water nog wat rommelen op de tuin,morgen genieten van het heerlijke schatrijke Woord,maandag,naar we hopen,hele stevige plussers voor mijn toppers en als die tobaandelen ,nu ook een beetje in de pret gaan delen,dan word juli voor mij,lang niet slecht,Sjaloom!!!