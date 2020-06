Beursweek in teken van coronavirus en economische cijfers

Dat kan misschien wel kloppen, maar ik denk ook dat we het allemaal een beetje te positief inzien. Je kan ook doorslaan in positiviteit . Tegenwoordig zie ik steeds meer dat negatief nieuws/berichten voor de positieveilingen als niet waar wordt beschouwd en/of onzin zijn. Ik vraag mij echt af of de vooruitzichten zo rooskleurig zijn. Ik denk wel dat het uiteindelijk weer goed komt, maar niet zo snel als we denken. Ik zie de beurs nog steeds een behoorlijke dreun krijgen. We zullen het meemaken (heb geen positie ingenomen :-) ). Iedereen verder succes met jullie beleggingen (aandelen, opties etc.).