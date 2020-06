'Dwarsligger staatssteun Lufthansa spreekt met Duitse minister'

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: Duitsland

BERLIJN (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De grootste aandeelhouder van Lufthansa, miljardair Heinz-Hermann Thiele, die eerder liet doorschemeren het niet eens te zijn met de staatssteun voor de luchtvaartmaatschappij, gaat maandag daarover in gesprek met de Duitse minister van Economische Zaken. Dat meldde persbureau Reuters op basis van ingewijden. Geen van de betrokken partijen wilde reageren op de geruchten.

Thiele heeft een belang van 15,5 procent in Lufthansa. Daarmee heeft hij grote invloed op de uitkomst van de aandeelhoudersvergadering op 25 juni, waar twee derde van de stemmen nodig is om de steun goedgekeurd te krijgen. Lufthansa waarschuwde deze week voor de lage opkomst bij de stemming, waardoor de stem van Thiele heel beslissend kan worden. Hij vindt dat het huidige steunplan van 9 miljard euro niet gunstig genoeg is voor de aandeelhouders. Faillissement is het meest voor de hand liggende scenario als de aandeelhouders het steunplan verwerpen, waarschuwde de luchtvaartreus.

Duitsland wil het zwaar verlieslijdende Lufthansa redden door een belang van 20 procent te nemen voor 6 miljard euro en garant te staan voor een lening van 3 miljard euro. Als voorwaarde voor goedkeuring van de steun vanuit Europa moet Lufthansa een deel van de landingsrechten op de luchthavens van Frankfurt en München inleveren