Rechter geeft nutsbedrijf PG&E groen licht voor reorganisatieplan

Gepubliceerd op | Views: 143

SAN FRANCISCO (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse nutsbedrijf PG&E, dat verantwoordelijk wordt gehouden voor hevige bosbranden in Californië, heeft van een Amerikaanse rechter groen licht gekregen voor zijn reorganisatieplan. Met de goedkeuring zijn er geen obstakels meer voor het reddingsplan, dat uiteenzet hoe en of verschillende schuldeisers terugbetaald worden. PG&E verwacht in juli de zogeheten Chapter 11-faillissementsprocedure achter zich te laten.

De bosbranden ontstonden door apparatuur van PG&E en waren het hevigste in de geschiedenis van Californië. Minstens 84 mensen kwamen daardoor om het leven en zo'n 18.000 gebouwen werden verwoest. Het bedrijf trof eind vorig jaar een miljardenschikking met de slachtoffers.