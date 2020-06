China schort invoer van kip uit Amerikaanse fabriek op om virus

Gepubliceerd op | Views: 429 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/RTR/BLOOMBERG) - China heeft de invoer van kip uit een Amerikaanse fabriek van de grote vleesverwerker Tyson Foods opgeschort vanwege een uitbraak van het coronavirus. Peking kwam tot dit besluit nadat de Amerikaanse producent bevestigde dat er besmettingen zijn bij zijn fabriek in staat Arkansas. De Chinese douane zal alle producten afkomstig uit de fabriek, die al in het Aziatische land zijn en die nog aankomen, in beslag nemen.

Volgens Tyson Foods is al ruim 13 procent van de medewerkers besmet. In totaal werken bij de fabriek ruim 3500 mensen. Het merendeel van het personeel dat het virus heeft opgelopen, vertoont geen symptomen.

In de VS moesten al meerdere vleesfabrieken en slachthuizen hun deuren tijdelijk dicht doen vanwege de uitbraken van het longvirus. De sluitingen leiden de afgelopen maanden tot tekorten aan vleesproducten en hogere prijzen. Ook in Nederland lijken vleesfabrieken kwetsbaar voor de verspreiding van het virus. Onlangs bleek een vestiging van vleesverwerker Vion een brandhaard te zijn.