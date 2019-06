Goldman Sachs toont verbetering bij stresstest

Nauw,ons rare boevenbankje is heel snel en slim met zaken inrekening brengen,voor de rest is het gewoon een drama,maar ing en abn zijn geen haar beter,bij de 1 word je door de hond gebeten,bij de ander door de kat!

In de bijlage van het ad stond een heel vraaggesprek met de topvrouw van post nl,bij het gebeuren,de webnibar bij probeleggen,vond ik de visie op het postgebeuren,zwaar teleurstellend,krampachtig vast houden aan het bestaande,dat leidt er alleen maar toe dat er straks nog veel meer bezorgers met bijna lege tassen rondrijden,we moeten naar creatieve postbezorging,meerdere waardepostzegels,minder bezorgdagen en bussen,bij de pakketten mogen ze wel zeer op de konkurenten passen,die zie ik in ons dorp veel vaker,dan post nl,zou mede door de stommiteit,om het dividend geheel te vermoren,er helemaal geen positieve koersreaktie zijn,op hun verder best wel goed gebrachte verhaal,ik heb hem op tijd met leuke winst verkocht,dat zal nu alleen gaan lukken,als sandd er niet bijkomt.

Naar nico kun je beter ook maar niet te veel luisteren,hij raade instappen bij fastned,voorlopig maar af,ik wou toch maar dat ik om 9uur op de koopknop had gedrukt,overigens vond ik nico's verhaal heel goed onderbouwd,alleen in de lange termijnvisie,ontbrak geheel de komst van waterstof,als dat gaat lukken en gebeuren,dan staan alle oplaadstations op hun grondvesten te schudden!

Al met al,nog geen slecht weekje voor mij,ik versloeg met gemak de aex,in hoofdzaak weer door de leuke prestaties van aperam,dat besi nog zo goed presteerde,mag wel een wonder heten,die duitse chipboer knalde 20% in de min,die brexetier chipboer ging daar nog eens vlot onderdoor,oorzaak,opnieuw dat lange end,van de overkant,van het grote water.

Allemaal hoopten we,dat hij,waarschijnlijk op aandringen van apple,nu ook eens een positieve bijdrage zou leveren,om uit die handelsoorlogs ellende te komen,maar gisterenavond,ging dat ventje,maar weer eens naar Dalm,om zo'n megacar,met 2 van die 30kuups schrootbakken te huren,die laadde hij helemaal vol met zand en,hoep zo in de onderhandelings machine,je moest 3 koptelefoons op,om je gehoor te beschermen,tegen het gekraak en geknars.

Denkt hij nu echt dat hij china op de knieen krijgt,met zijn nieuwe aktie,ze gaan wel naar elders en als dit niet kan,dan ontwikkelen ze zelf op topsnelheid,nog betere chippies,amerikaanse chipindustrie,zwaai maar dag met je handje naar jullie beste klant,als je hem'kwijt bent krijg je hem nooit meer terug,stuur de super maestro maar een taart,met heerlijke kersen er op,dat heeft hij wel verdient!!

Vandaag,heerlijk tuinen,vanavond een uitermate bovenstemfeest in oudekerk aan de ijsel,daar komt mijn grote vriend andre de klavieren en pedaaltoetsen van het schittererende geupdate orgel van flentrop,door de geniale orgelbouwer uit dordt,beroeren,vorig jaar gingen tijdens het zingen met tijden,de pannen op het dak omhoog,zo prachtig,warm vol en mooi!!

Morgen luisteren,naar mijn Heiland,als er 1 een Vader weergaloos mooi heeft getekend,dan Hij wel,die Vader stond op de uitkijk,toen die,rijk weggetogen zoon,als een broodmagere vuile,stinkende schooier terug kwam,Hij stond hem niet met een chynische blik op te wachten,met de woorden;

zo ellendeling,ben je er weer,nu mag Vader,zeker je troepje opknappen,nee zei de Heiland,zo ging het niet,die rijke Heer snelde hem tegemoet en sloot hem in Zijn armen,wat een uitermate,heerlijke Vader,ik kan er niet genoeg van horen!!

Maandag,puinruimen,of zal die lange nu eens gaan inzien,dat besturen als een echte liefdevolle vader100x beter werkt,dan wordt het mooie groene rozen planten op de beurs,Sjaloom!!!