Wall Street voorzichtig vanwege Iran

Goed gezien Mounira. Ik hoop dat Xi niet achterlijk is en niet gaat buigen voor Amerika! gelijke respectvolle behandeling komt van beide kanten.

Daarnaast zal er een heuze oorlog tussen VS en Iran ontstaan. Zo een als in Irak en Libie, puur omdat de leider koppig is en het land heel veel rijkdom heeft. Echter is Iran een verwesterde cultuur, dus de vraag is wat er zal gebeuren als Amerika Iran aanvalt.