Speelgoedketen Toys 'R' Us werkt aan comeback

WAYNE (AFN) - De omgevallen speelgoedketen Toys 'R' Us komt mogelijk weer terug in de Verenigde Staten. Voormalig bestuurder Richard Barry, nu topman van juridisch erfgenaam Tru Kids, zint op een comeback en wil naar verluidt nog dit jaar weer enkele Toys 'R' Us-filialen openen plus een webwinkel.

Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat Barry een antwoord gevonden heeft op de problemen die de vroegere speelgoedreus ruim een jaar geleden de kop kostte. Zo zou er worden aangestuurd op een speciaal voorraadmodel waarbij speelgoedfabrikanten pas betaald worden voor de door hun geleverde producten als Toys 'R' Us ze heeft verkocht.

Toys 'R' Us was jarenlang een fenomeen in de VS. De supermarktachtige winkel stamde uit de jaren vijftig en was in eigen land goed voor meer dan 700 filialen. Maar Toys 'R' Us ging niet met zijn tijd mee en moest de deuren sluiten, wat een hap haalde uit de verkopen van fabrikanten als Hasbro en Barbie-maker Mattell.

Sinds het vertrek van Toys 'R' Us is er wel veel veranderd. Andere retailers als Walmart, Target en Amazon hebben geprobeerd om het gat dat de keten achterliet, te vullen door zelf met een uitgebreider speelgoedassortiment te komen.