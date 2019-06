VS zetten Chinese bedrijven op zwarte lijst

Als het waar is, dat je grootste vijand, met jouw onderdelen een militair apparaat aan het opbouwen is, moet je toch wel een gaatje in je hoofd hebben om support te blijven geven.

Dat het niet leuk is voor de chip leveranciers, is nu eenmaal de prijs die ze (we) betalen voor vrede.

Ook geldt dat voor Iran, zonde van de verloren handel, maar om over 5 jaar een nuke te zien in handen van barbaren is erger