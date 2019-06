Wall Street blijft dicht bij huis

Gepubliceerd op | Views: 283

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden vrijdag tijdens de middaghandel in New York dicht bij de slotstanden van een dag eerder. Net als in Europa waren beleggers op Wall Street voorzichtig vanwege de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent hoger op 26.780 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent in de min, naar 2951 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,2 procent in tot 8036 punten.

President Donald Trump heeft op het laatste moment een militaire aanval op Iran afgeblazen. Hij vond dat zo'n aanval niet ,,in verhouding zou staan'' tot het neerschieten van een onbemande Amerikaanse drone door Iran eerder deze week. De VS hebben wel de VN-Veiligheidsraad bijeengeroepen voor overleg over Iran.

FAA

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA vaardigde daarnaast een verbod uit voor de burgerluchtvaart boven een deel van het Iraanse luchtruim. American Airlines (min 0,1 procent) en Delta Air Lines (plus 1 procent) mijden voortaan de Straat van Hormuz en de Golf van Oman.

Ook de handelsoorlog bleef de gemoederen bezighouden. Techreus Apple waarschuwde dat het verder ophogen van importtarieven op Chinese goederen zijn concurrentiepositie wereldwijd onder druk zet. De iPhone-maker won niettemin 0,6 procent. Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping reizen volgende week af naar de G20-top in Japan. Ze kunnen daar nog altijd tot een handelsakkoord komen.

Canopy Growth

Wietbedrijf Canopy Growth kwam met tegenvallende kwartaalcijfers en ging een kleine 8 procent onderuit. Verder stonden chipbedrijven als Nvidia, AMD en Micron Technology tot bijna 3 procent in de min, na een bericht dat de Chinese supercomputermaker Sugon en enkele branchegenoten op een Amerikaanse zwarte lijst zijn geplaatst. Bij elektriciteitsbedrijf PG&E zou daarnaast een herstructureringsplan zijn gemaakt. Het aandeel zakte 0,9 procent.

De olieprijzen gingen verder omhoog na de sterke stijging op donderdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 57,50 dollar. Brentolie klom 1,1 procent in prijs tot 65,14 dollar per vat. De euro was 1,1366 dollar waard, tegen 1,1325 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder de dag.