Financieringsbehoefte Nederlandse staat omhoog

Geeft niks man weer een paar miljard bij de schuld , onze kinderen lossen het wel op.

Links is zo uiterst bezorgd over de 0.0007 graden opwarming v/d aarde over 20 jaar.

Hoe die stumpers ooit de staats schuld moeten terug betalen, ....who cares , (daar heeft de partij nooit over gesproken !)